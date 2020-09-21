Сын чиновника убил сестру

В Баку совершено убийство.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, житель поселка Туркан Хазарского района Мухаммед Бабаев (1996 г.р.) во время конфликта выстрелил из огнестрельного оружия в сестру Айдан Бабаеву (1996 г.р.). Девушка скончалась на месте происшествия.

М.Бабаев явился с повинной в полицию. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

Отметим, Бабаев является сыном представителя ИВ Хазарского района в поселке Туркан.