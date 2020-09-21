https://news.day.az/society/1272552.html Сын чиновника убил сестру - Заявление Генпрокуратуры
Сын чиновника убил сестру - Заявление Генпрокуратуры
В Баку совершено убийство.
Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, житель поселка Туркан Хазарского района Мухаммед Бабаев (1996 г.р.) во время конфликта выстрелил из огнестрельного оружия в сестру Айдан Бабаеву (1996 г.р.). Девушка скончалась на месте происшествия.
М.Бабаев явился с повинной в полицию. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).
Отметим, Бабаев является сыном представителя ИВ Хазарского района в поселке Туркан.
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