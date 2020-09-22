Сегодня еще 46 человек отбыли из Азербайджана в Казахстан

Сегодня из Азербайджана в Казахстан были отправлены 33 гражданина Азербайджана, имеющих разрешение на проживание в Казахстане, и 13 граждан Казахстана, оставшихся в Азербайджане из-за закрытия границ в связи с коронавирусом, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Бакинский порт.

Пассажиры отправились на борту паромного судна "Merkury-1" (ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство") из бакинского порта.

Отметим, что с 13 мая в Казахстане утвержден новый порядок пересечения государственной границы в период карантинных ограничений, согласно которому казахстанский порт "Курык" возобновил прием граждан Казахстана и других стран, имеющих право въезда в страну.

В течение последних пяти месяцев из Бакинского порта было отправлено 445 граждан, из которых 253 граждане Казахстана и 192 иностранных гражданина.