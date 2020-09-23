В Азербайджане школу перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

Вчера еще 2 класса были переведены на дистанционное обучение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на сегодняшний день число классов, переведенных с очного на дистанционное обучение, составило 6.

До сегодняшнего дня одна школа перешла на дистанционное обучение.