https://news.day.az/society/1273165.html В Азербайджане школу перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса
В Азербайджане школу перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса
Вчера еще 2 класса были переведены на дистанционное обучение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на сегодняшний день число классов, переведенных с очного на дистанционное обучение, составило 6.
До сегодняшнего дня одна школа перешла на дистанционное обучение.
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