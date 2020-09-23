В Баку рабочий погиб при падении с высоты

22 сентября около 08:00 в прокуратуру Хатаинского района поступила информация, о том, что на улице Х.Рустамова Габиль Махмудов (1970 г.р.) погиб при падении с высоты.

Как сообщили АПА в прокуратуре Хатаинского района, предварительным расследованием было установлено, что в ходе проведения ремонтных работ на крыше строящегося одноэтажного частного жилого дома рабочий Габиль Махмудов в результате нарушения правил безопасности упал с крыши и от полученных травм скончался, передает Day.Az.

По факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия, были назначены судебно-медицинские экспертизы, проведены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия.