В Баку могут возобновить работу общественного транспорта по выходным

Благодаря всем мерам, принимаемым государством, ситуация c коронавирусом в Азербайджане удовлетворительна и находится под полным контролем.

Как передает Day.Az, об этом, отвечая на вопрос о последующих возможных послаблениях карантина, сказал Milli.Az терапевт Клинического медицинского центра №1 Эльдар Камранов, занимающийся лечением больных коронавирусом.

"Не исключено, что при нынешних показателях заражений в ближайшем будущем могут быть введены новые послабления по карантину. Однако, не стоит забывать, что если цифры начнут расти, правительству принять опредленные меры", - сказал Камранов.

По его словам, в октябре-ноябре станет ясно, вырастит ли число заражений.

"Обычно в эти холодные месяцы начинают распространяться вирусные инфекции, в том числе и коронавирус. Если эпидемиологическая ситуация останется стабильной, то до конца месяца можно будет снова смягчить карантинные меры, а также разрешить работу общественного транспорта в выходные дни. По моему мнению на это можно пойти, если граждане страны продолжат надевать маски, соблюдать социальную дистанцию и следить за гигиеной", - добавил терапевт.