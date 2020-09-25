Ремонтируется дорога в приграничном селе Азербайджана

В Газахском районе капитально ремонтируется дорога, ведущая в приграничное село Ферехли.

Как сообщили Day.Az в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, участок дороги протяженностью пять километров до села Ферехли составляет три километра, а участок, проходящий через село - два километра. Ширина проезжей части здесь варьируется в пределах 6 и 4,5 метров соответственно.

Реконструкция приграничной дороги была начата по пожеланию сельского населения. Так как на протяжении многих лет у них были проблемы с ремонтом указанной дороги.

В настоящее время вдоль дороги удаляются непригодные участки дорожного полотна, ведутся работы по выравниванию колеи на уровень природного рельефа и расширению дороги к стандартам нормативной ширины в определенных частях. Кроме того, в рамках проекта ведутся работы по замене и установке новых водоотводных труб, находящихся в непригодном для эксплуатации состоянии. Для этого используются 14 круглых железобетонных труб разного диаметра.

В соответствии с требованиями "строительных норм и правил", будет осуществлено строительство нижнего и верхнего слоя дорожного полотна, а затем укладка нового асфальтобетонного покрытия, состоящего из 2-х слоев, а также капитальный ремонт существующего моста длиной 15 метров и шириной 8 метров.

На последнем этапе проекта с целью организации нормального движения транспортных средств в необходимых местах будут установлены дорожные знаки и информационные табло, нанесена дорожная разметка. Таким образом, реконструированная дорога будет сдана в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Для своевременного завершения работ в соответствии с установленным графиком на территорию было привлечено необходимое количество техники.