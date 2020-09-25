Минобразования Азербайджана обратилось к обучающимся за границей студентам

Министерство образования обратилось к гражданам, обучающимся в вузах зарубежных стран.

Как сообщили АПА в министерстве, в рамках борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19) в Азербайджане и во многих странах мира учебный процесс в вузах приостановлен и созданы условия для продолжения обучения студентов без физического участия в занятиях, передает Day.Az .

В связи со сложившейся ситуацией при применении "Правил признания и установления эквивалентности (нострификации) специальностей иностранных государств в сфере высшего образования", утвержденных постановлением Кабинета министров, указанное обстоятельство будет учтено на основании официальной информации, полученной из Национальных центров информации стран-членов Конвенции "О признании специальностей в сфере высшего образования в Европейском регионе" (Лиссабонской конвенции), уполномоченных органов или соответствующих вузов стран, не являющихся ее членами.

В то же время, гражданам рекомендовано ознакомиться с рубриками "Нострификация" и "Часто задаваемые вопросы" интернет-сайта Агентства по обеспечению качества в образовании (www.tkta.edu.az).