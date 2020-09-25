Названы трудности археологических исследований древних городов Азербайджана

Для исследования мест древних городов необходимо организовать длительные экспедиции и выделить средства на эту работу.

Об этом в пятницу сказал Trend заведующий отделом обучения и международных связей Института археологии и этнографии НАНА, руководитель Шабранской археологической экспедиции, доктор философии по истории Сафар Ашуров, передает Day.Az.

По его словам, ситуация в связи с исследованием остатков древнего города Шабран, которые относятся к Государственному историко-культурному заповеднику "Чыраггала-Шабран", весьма неудовлетворительная.

"Ввиду того, что на этой территории был древний город, кратковременные экспедиции неэффективны. На таких обширных территориях должна работать стационарная экспедиция. А это выходит за рамки возможностей академии. До сих пор на местах древних городов в Агсу, Шамкире, Габале были проведены исследования, которые дали хорошие результаты. Однако это было достигнуто благодаря финансовой поддержке различных НПО и работе долгосрочной экспедиции. Такие работы невозможно провести экспедицией, которая организуется за счет финансов НАНА и работает всего лишь месяц", - подчеркнул Ашуров.

Он отметил, что согласно азербайджанскому законодательству, на полевых работах в помощь археологам могут быть привлечены только трое рабочих.

"С тремя рабочими можно работать в сравнительно небольших древних человеческих поселениях, на могильных памятниках. Но с небольшой рабочей силой, то есть с тремя рабочими невозможно работать на обширной территории древних городов. В таких местах должны работать не менее 10-15 рабочих. Однако законодательство не позволяет этого", - подчеркнул Сафар Ашуров.

Коснувшись еще одной проблемы, связанной с археологическими раскопками, Ашуров добавил, что небольшая продолжительность экспедиций не позволяет полностью изучить культурный слой города.

"В городе Шабран толщина культурного слоя свыше пяти метров. За время одной экспедиции можно изучить лишь слой толщиной 50 сантиметров - один метр. Когда мы возвращаемся к месту раскопок в следующем году, то обнаруживаем, что раскопанный слой и обнаруженные древние строения разрушились. Есть памятники, в которых не получается осуществить консервацию, а в некоторых - консервация дает обратный эффект. Несмотря на то, что на территории города Шабран проводились раскопки с 1970 года, ввиду неполной консервации на участке раскопов наблюдается удручающая ситуация", - подытожил Сафар Ашуров.