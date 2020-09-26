В Азербайджане завершился выбор специальностей для поступления в резидентуру

Обнародована дата объявления результатов конкурса по приему в резидентуру.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, результаты конкурса будут объявлены 28 сентября. 