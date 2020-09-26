https://news.day.az/society/1274349.html В Азербайджане завершился выбор специальностей для поступления в резидентуру
В Азербайджане завершился выбор специальностей для поступления в резидентуру
Обнародована дата объявления результатов конкурса по приему в резидентуру.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, результаты конкурса будут объявлены 28 сентября.
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