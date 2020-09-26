Спецоперация СГБ: задержаны наркодилеры

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ), изъято из оборота большое количество наркотических средств, психотропных веществ, ввезенных в Азербайджан из Исламской Республики Иран.

Как сообщили Day.Az из СГБ, у граждан Азербайджанской Республики Гумбатова Вугара Гусейн оглу и Алиева Эльнура Тельман оглу были обнаружены и изъяты незаконно приобретенные ими в целях сбыта - 19 кг 736,04 г героина, 10 кг 149,75 г опиума, 3 кг 788,18 г марихуаны, 104,44 г метадона, 19 кг 786,10 г психотропное вещество метамфетамина и 75 г сильнодействующего вещества прегабалина.

В связи с этим в Службе государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 , 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Гумбатов Вугар Гусейн оглу и Алиев Эльнур Тельман оглу привлечены к следствию в качестве обвиняемых и по решению суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается.