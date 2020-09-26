В Азербайджане 10 школьников заразились коронавирусом

В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 10 школьников, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство образования.

26 сентября у 51 учащегося и одного работника зафиксирована температура тела выше 37 градусов. В том числе, у 10 учащихся и двух работников был выявлен коронавирус.

Сегодня еще одни класс перешел на дистанционную форму обучения. Таким образом число классов с дистанционной формой обучения достигло 12.