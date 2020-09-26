https://news.day.az/society/1274374.html В Азербайджане 10 школьников заразились коронавирусом
В Азербайджане 10 школьников заразились коронавирусом
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 10 школьников, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство образования.
26 сентября у 51 учащегося и одного работника зафиксирована температура тела выше 37 градусов. В том числе, у 10 учащихся и двух работников был выявлен коронавирус.
Сегодня еще одни класс перешел на дистанционную форму обучения. Таким образом число классов с дистанционной формой обучения достигло 12.
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