https://news.day.az/society/1331433.html В Азербайджане задержаны два генерала экс-МНБ - ПОДРОБНОСТИ
В Азербайджане задержаны два генерала экс-МНБ - ПОДРОБНОСТИ
Задержаны бывшие начальники управлений упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана, генералы Мовлан Шихалиев и Низами Ширинов.
Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру, оба лица были допрошены в Следственном управлении Генпрокуратуры. Позже Насиминский районный суд избрал в отношении обоих генералов меру пресечения в виде заключения под стражу.
В ответ на запрос Trend в Генпрокуратуре добавили, что в ближайшее время общественности будет представлена подробная информация в связи с задержанием.
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