Когда переболевшим коронавирусом нужно вакцинироваться?
Медработникам, переболевшим COVID-19, рекомендуется вакцинироваться через три месяца после болезни, обычным гражданам - через полгода, сказал Trend азербайджанский врач Эмиль Гасымов, передает Day.Az.
По его словам, пока неизвестно, на какой срок вакцина защищает организм человека от COVID-19.
По итогам вакцинаций от заболеваний верхних дыхательных путей прошлых лет можно предположить, что защита длится от шести месяцев до одного года, отметил врач.
"Далее, а именно через год, человек может получить вакцину повторно", - сказал Гасымов.
Напомним, что вакцинация от коронавируса в Азербайджане стартовала 18 января. На пятое апреля вакцину от COVID-19 уже получили 947 947 человек.
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