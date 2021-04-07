https://news.day.az/society/1331811.html Аллахшукюр Пашазаде и руководители религиозных конфессий отправились в Барду и Агдам - ФОТО
Аллахшукюр Пашазаде и руководители религиозных конфессий отправились в Барду и Агдам - ФОТО
Начался визит председателя УМК Аллахшукюра Пашазаде и руководителей религиозных конфессий в Барду и Агдам.
Как сообщает Day.Az, в поездке принимают участие председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета казиев управления, руководитель Общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев, руководитель общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, глава римско-католической общины в Азербайджане Владимир Фекетен, руководитель албанской религиозной общины Роберт Мобили и представители Православной Церкви.
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