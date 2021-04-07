В Азербайджане назван победитель конкурса на открытие радиоканала в Карабахе

Победителем конкурса на открытие радиоканала в Карабахе стало ООО Caspian International Broadcasting Company (радиоканал CBC FM).

Как сообщили Day.Az в Нацсовете по телевидению и радиовещанию Азербайджана, на сегодняшнем заседании этой структуры был обсужден вопрос организации радиовещания на освобожденных территориях и подведены итоги конкурса, проведенного в связи с открытием нового регионального радиоканала в Карабахе на рабочей частоте 102,7 МГц.

В конкурсе приняли участие семь кандидатов.

"После широких обсуждений победителем было объявлено ООО Caspian International Broadcasting Company (радиоканал CBC FM), которое в сравнении с другими кандидатами обладает более широкими возможностями вещания на разных языках, более подходящей материально-технической базой и профессиональным кадровым потенциалом", - сказали в Нацсовете по телевидению и радиовещанию.