Управление мусульман Кавказа о начале месяца Рамазан

В связи с месяцем Рамазан пока заседание не проводилось.

Об этом сказал журналистам находящийся в поездке в Агдаме председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает Day.Az.

Он отметил, что это научный вопрос, и решение будет принято в соответствии с информацией, которую предоставит обсерватория: "Новая луна может появиться раньше или позже. Этот вопрос зависит не от УМК".