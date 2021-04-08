Взрыв в доме в Гяндже, есть пострадавший

В Гяндже произошел взрыв в доме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в одном из домов в поселке Гюлюстан.

В результате происшествия 34-летняя Джамиля Мусаева получила ожоги. Она была госпитализирована.

По факту ведется расследование.