https://news.day.az/society/1332151.html Взрыв в доме в Гяндже, есть пострадавший
Взрыв в доме в Гяндже, есть пострадавший
В Гяндже произошел взрыв в доме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в одном из домов в поселке Гюлюстан.
В результате происшествия 34-летняя Джамиля Мусаева получила ожоги. Она была госпитализирована.
По факту ведется расследование.
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