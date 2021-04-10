В Баку горит корабль

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на разрезаемом на части корабле, пришвартованном к берегу в поселке Бибиэйбат Сабаильского района города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства, на место пожара привлечены пожарные Государственной противопожарной службы МЧС.

Работы по тушению огня продолжаются.