https://news.day.az/society/1332828.html В Баку горит корабль
В Баку горит корабль
В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на разрезаемом на части корабле, пришвартованном к берегу в поселке Бибиэйбат Сабаильского района города Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства, на место пожара привлечены пожарные Государственной противопожарной службы МЧС.
Работы по тушению огня продолжаются.
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