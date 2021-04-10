В Азербайджане выявлено еще 2192 случая заражения коронавирусом, 1554 вылечились, 33 человека скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане были выявлены 283 579 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 249 013 человек вылечились, 3 879 - скончались, число активных больных составляет 30 687.