В Азербайджане выявлено еще 2 414 случаев заражения коронавирусом, 1695 вылечились, 36 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане было выявлено 285 993 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 250 708 человек вылечились, 3 915 - скончались, число активных больных составляет 31 370 человек.

За прошедшие сутки в Азербайджане было проведено 13 248 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего за время пандемии - 3 018 445 тестов.