https://news.day.az/society/1333171.html В Саатлы выявлен работавший ночью чайный дом
В Саатлы выявлен работавший ночью чайный дом
Сотрудники Саатлинского районного отдела полиции выявили на территории села Сарыджалар чайный дом, который работал в ночное время в нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Об этом Day.Az сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
В отношении трех человек были составлены протоколы об административном правонарушении.
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