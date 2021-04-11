В Саатлы выявлен работавший ночью чайный дом

Сотрудники Саатлинского районного отдела полиции выявили на территории села Сарыджалар чайный дом, который работал в ночное время в нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Об этом Day.Az сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

В отношении трех человек были составлены протоколы об административном правонарушении.