В Баку 40 человек оштрафовали за участие в свадьбе

Сотрудники управления полиции Сабунчинского района Баку в ходе рейда в поселке Балаханы выявили факт нарушения особого карантинного режима в ресторане Zəfər Qalası.

Об этом Day.Az сообщила пресс-служба МВД.

Владелец объекта Зия Нуриев, несмотря на неоднократные предупреждения, организовал свадьбу с участием большого числа гостей.

В отношении 40 человек - организаторов и участников торжества, а также представителей обслуживающего персонала были составлены протоколы об административном правонарушении. Общая сумма выписанных штрафов составила 8 000 манатов.