https://news.day.az/society/1333183.html В Баку 40 человек оштрафовали за участие в свадьбе - ВИДЕО
В Баку 40 человек оштрафовали за участие в свадьбе - ВИДЕО
Сотрудники управления полиции Сабунчинского района Баку в ходе рейда в поселке Балаханы выявили факт нарушения особого карантинного режима в ресторане Zəfər Qalası.
Об этом Day.Az сообщила пресс-служба МВД.
Владелец объекта Зия Нуриев, несмотря на неоднократные предупреждения, организовал свадьбу с участием большого числа гостей.
В отношении 40 человек - организаторов и участников торжества, а также представителей обслуживающего персонала были составлены протоколы об административном правонарушении. Общая сумма выписанных штрафов составила 8 000 манатов.
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