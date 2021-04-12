В Азербайджане выявлен еще 1151 случай заражения COVID-19

В Азербайджане выявлен еще 1151 случай заражения коронавирусом (COVID-19), 1052  человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

29 пациентов с коронавирусом скончались.