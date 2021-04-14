Молитва 1-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

14 апреля - первый день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак состоится в Баку в 04:30, а ифтар в 19:32.

Предлагаем вашему вниманию молитву первого дня месяца:

"Allahumməc-əl siyami fihi siyaməs-saiminə və qiyami fihi qiyaməl-qaimin. Və nəbbihni fihi ən növmətil-ğafilin. Vəhəb li cürmi fihi ya ilahəl-aləmin. Və-fu ənni ya afiyən ənil-mücrimin".

Перевод:

"Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного.

О Аллах! Сделай мой пост в этом месяце одним из настоящих постов, а мою молитву одной из настоящих молитв. И пробуди меня в этот месяц от сна беспечности и беззаботности. И прости мне прегрешения, о прощающий прегрешения рабов Своих!".

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.