https://news.day.az/society/1334301.html В Азербайджане выпустят купюру в 500 манатов? - официальный ответ
В Азербайджане выпустят купюру в 500 манатов? - официальный ответ
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прокомментировал новость, распространенную в социальных сетях о выпуске банкноты 500 манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на marja.az, в заявлении организации говорится, что фотография не отражает правды и является дезинформацией.
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