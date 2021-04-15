В Азербайджане выпустят купюру в 500 манатов?

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прокомментировал новость, распространенную в социальных сетях о выпуске банкноты 500 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на marja.az, в заявлении организации говорится, что фотография не отражает правды и является дезинформацией.