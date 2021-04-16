https://news.day.az/society/1334509.html В Баку женщину с годовалым ребенком сбила машина, малыш погиб на месте
В Баку женщину с годовалым ребенком сбила машина, малыш погиб на месте
В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az, ДТП произошло в поселке Рамана.
На территории молочного совхоза автомобиль марки BMW сбил Гасымову Севду Расим гызы 1987 года рождения и годовалого Юсифова Фарида Вахаб оглу. В результате ДТП ребенок погиб. А Гасымова госпитализирована с тяжелыми травмами.
По данному факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.
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