В Баку женщину с годовалым ребенком сбила машина,

В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az, ДТП произошло в поселке Рамана. 

На территории молочного совхоза автомобиль марки BMW сбил Гасымову Севду Расим гызы 1987 года рождения и годовалого Юсифова Фарида Вахаб оглу. В результате ДТП ребенок погиб. А Гасымова госпитализирована с тяжелыми травмами.

По данному факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.