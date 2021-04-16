https://news.day.az/society/1334712.html Объявлено количество депортированных из Азербайджана иностранцев
Объявлено количество депортированных из Азербайджана иностранцев
В отчетном году выявлено 6 377 иностранцев, нарушивших правила пребывания и проживания в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, это отражено в годовом отчете Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2020 год.
Согласно информации, они были привлечены к административной ответственности.
Отмечается, что было депортировано 654 человека.
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