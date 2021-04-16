Объявлено количество депортированных из Азербайджана иностранцев

В отчетном году выявлено 6 377 иностранцев, нарушивших правила пребывания и проживания в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, это отражено в годовом отчете Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2020 год.

Согласно информации, они были привлечены к административной ответственности.

Отмечается, что было депортировано 654 человека.