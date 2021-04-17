В Баку задержан мужчина, укравший золотые слитки стоимостью $80 тыс

В Баку задержан мужчина, укравший золотые слитки стоимостью 80 тысяч долларов США.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в одной из квартир в Сабаильском районе была совершена кража. Хозяин дома сообщил полиции, что неизвестный украл из квартиры золотые слитки общей стоимостью 80 тысяч долларов США. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабаильского районного управления полиции и 8-го отделения полиции, по "горячим следам" был задержан житель столицы Джейхун Мамедов, подозреваемый в совершении кражи. Дж.Мамедов признался в содеянном. Сотрудниками полиции слитки были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств.

По факту в следственном отделе Сабаильского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 177.2.3 (Кража с незаконным проникновением в жилище, помещение, на склад либо иное хранилище) Уголовного кодекса.