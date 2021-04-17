В Азербайджане четыре класса переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса

Четыре класса средней школы села Шахназерли Шабранского района перешли на дистанционное обучение, сообщает Day.Az со ссылкой нa qafqazinfo.

Причиной стало инфицирование четырех учителей школы COVID-19.

Четыре класса (из них два - начальные), в которых преподавали эти учителя, продолжат обучение в дистанционной форме в течение 14 дней.