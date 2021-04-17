https://news.day.az/society/1334877.html В Азербайджане четыре класса переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса
В Азербайджане четыре класса переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса
Четыре класса средней школы села Шахназерли Шабранского района перешли на дистанционное обучение, сообщает Day.Az со ссылкой нa qafqazinfo.
Причиной стало инфицирование четырех учителей школы COVID-19.
Четыре класса (из них два - начальные), в которых преподавали эти учителя, продолжат обучение в дистанционной форме в течение 14 дней.
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