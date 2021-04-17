Преподаватель Медицинского университета умер от коронавируса

Скончался преподаватель Азербайджанского медицинского университета (АМУ).

Об этом сообщила АПА руководитель пресс-службы университета Гюнель Асланова, передает Day.Az.

По ее словам, преподаватель Кафедры травматологии и ортопедии АМУ Мехти Джафаров, некоторое время назад заразившийся коронавирусом (COVID-19), сегодня скончался.