https://news.day.az/society/1334929.html Преподаватель Медицинского университета умер от коронавируса - ФОТО
Преподаватель Медицинского университета умер от коронавируса - ФОТО
Скончался преподаватель Азербайджанского медицинского университета (АМУ).
Об этом сообщила АПА руководитель пресс-службы университета Гюнель Асланова, передает Day.Az.
По ее словам, преподаватель Кафедры травматологии и ортопедии АМУ Мехти Джафаров, некоторое время назад заразившийся коронавирусом (COVID-19), сегодня скончался.
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