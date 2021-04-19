Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 19 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 16, вторую дозу получили 3 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1337380, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 889232, вторую дозу получили 448148 человек.