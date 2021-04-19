В Азербайджане изменили карантинный режим из-за праздника Рамазан

В Азербайджане внесли изменения в действующий в стране карантинный режим из-за выходных в связи с праздником Рамазан, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Кабминета министров страны.

Так, Кабмин внес изменения в свое решение "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом". В частности, согласно решению, с 00:00 9 мая по 06:00 16 мая по всей стране приостанавливается работа общественного транспорта.



Особый карантинный режим в Азербайджане действует до 1 июня.