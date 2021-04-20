В Азербайджане установлены новые требования по оцениванию знаний студентов

Вводится многобалльная система по оцениванию знаний студентов в высших учебных заведениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА Day.Az, это нашло отражение в предварительной версии законопроекта "О высшем образовании".

При оценивании усвоения знаний применяются следующие виды оценивания:

- оценивание предварительного уровня (диагностическое оценивание);

- мониторинг прогресса (формативное оценивание);

- текущее оценивание;

- промежуточное (итоговое) оценивание.

Оценивание по программе предметов проводится для определения степени соответствия студента стандартам учебы и программам предметов. Студент может набрать максимум 100 баллов.

Для стимулирования успехов студентов устанавливается уровень стандартов по оцениванию (A, B, C, D, E, F). По сумме баллов, набранных за семестр по конкретным предметам знания, навыки и способности студентов определяются по следующим уровням:

- менее 51 балла - "неудовлетворительно" - F;

- 51-60 баллов - "удовлетворительно" - E;

- 61-70 баллов - "достаточно" - D;

- 71-80 баллов - "хорошо" - C;

- 81-90 баллов - "очень хорошо" - B;

- 91-100 баллов - "отлично" - A.