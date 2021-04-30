https://news.day.az/society/1338777.html В Имишли пресекли проведение незаконной помолвки - ФОТО
В Имишли пресекли проведение незаконной помолвки - ФОТО
В ходе проведенных сотрудниками Имишлинского РОП рейдов было выявлено, что в частном доме в селе Шахвердили проводится церемония помолвки.
Об этом Day.Az сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Сотрудники полиции предотвратили проведение мероприятия, в отношении двух человек были приняты меры в соответствии с законодательством.
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