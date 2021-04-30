Азербайджанский врач о том, сколько длится заражение новыми штаммами коронавируса

"При старых штаммах коронавируса заражение длилось 7-12 дней".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал преподаватель Азербайджанского медицинского университета, хирург Рауф Гасымов в своем выступлении на тему "COVID-19 в стационарных условиях".

Он отметил, что у новых штаммов этот период увеличивается: "Например, у британского штамма и других, недавно обнаруженных штаммов заражение длится до 28 дней. То есть тест дает положительный результат на протяжении 24-28 дней. Я бы рекомендовал, чтобы эти люди ни с кем не контактировали в течение 28 дней. Они могут заразить других".

Врач отметил, что пациентам, проходящим лечение COVID в домашних условиях, необходимо обратиться к врачу, если температура постоянно растет, не опускается ниже 38 градусов: "Это означает, что имеется воспаление. Кашель, особенно сухой, удушающий, свидетельствует о повреждении легких. Если вы можете измерить сатурацию в домашних условиях, и она падает ниже 93, также следует обратиться к врачу".