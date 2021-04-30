В Баку ожидаются ливневые дожди

Национальная гидрометеорологическая служба распространила предупреждение об изменении погодных условий.

Как сообщили Day.Az в службе, днем 1 мая в Баку, 2 мая на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивные.

В районах Азербайджана до 3 мая нестабильные погодные условия сохранятся, местами будут идти дожди, местами интенсивные, в северных и западных районах выпадет град. Будет дуть западный ветер, местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Есть вероятность увеличения полноводности в реках.