В Баку демонтируется незаконная надстройка над историческим зданием

На ул. 28 Мая в Насиминском районе Баку сносится надстройка, незаконно возведенная над историческим зданием, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Здание, построенное в 1908 году, включено в список исторических и культурных памятников, взятых под государственную охрану на территории Азербайджана.

Постройку демонтирует Исполнительная власть г. Баку.