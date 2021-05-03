В селе Ханлыг Губадлинского района начинается новая жизнь

В селе Ханлыг Губадлинского района, которое когда-то славилось своими коврами, но было разграблено за 30 лет армянской оккупации, начинается новая жизнь, передает Day.Az со ссылкой на​ Trend TV.

Свое название село получило в XVIII веке. Ханлыг является одним из самых известных центров ковроткачества Азербайджана. Ковры, производимые здесь ранее, по сей день считаются произведениями искусства.

Армяне во время оккупации не оставили в селе и камня на камне. Все дома в Ханлыге были разрушены. После 2014 года сепаратистский режим изменил название населенного пункта на Ишханадзор и разместил в нем более 100 армянских семей, члены которых в большинстве своем являлись террористами, прибывшими из Сирии.

Для их постоянного проживания в Ханлыге были построены школа и медпункт. Незаконным переселенцам для занятия сельским хозяйством были предоставлены автомобили и тракторы. Все это финансировалось за счет средств от ежегодного проведения 28 декабря "общеармянской лотереи". Кроме того, средства выделяли комиссариат Армении по работе с диаспорой, который координировал политику незаконного заселения в Карабахе, и фонд "Туфенкян".

Армянские наемники, которые доставлялись в Карабах из Сирии и Ливана при поддержке указанных структур, проходили на этих территориях военную подготовку. После того как во время 44-дневной Отечественной войны героическая азербайджанская армия разгромила вооруженные силы Армении, село Ханлыг, так же как и другие населенные пункты, было освобождено от оккупации.

В последние месяцы территория села, главным образом земли, предназначенные для посева, очищается от мин. На разминированных территориях уже посажена пшеница.