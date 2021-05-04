Национальная арена гимнастики в Баку полностью готова принять Кубок мира по художественной гимнастике, сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Кубок мира, который носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио, состоится 7-9 мая 2021 года.

Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представят Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за Азербайджан в составе команды выступят Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

Ожидается, что на Кубке мира в Баку примут участие более 170 гимнасток из 36 стран мира.

По традиции гимнастке и команде, набравшим во время соревнования наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGF Trophy.