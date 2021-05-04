Трагедия в Исмаиллы

Житель села Топчу в Исмаиллинском районе 28-летний Хази Зарбалиев сегодня вечером утонул в озере, сообщает АПА.

Его тело извлечено из воды сотрудниками водолазно-поисковой группы МЧС и передано семье.

По данному факту прокуратурой Исмаиллинского района проводится расследование.