https://news.day.az/society/1339932.html Трагедия в Исмаиллы - есть погибший
Трагедия в Исмаиллы - есть погибший
Житель села Топчу в Исмаиллинском районе 28-летний Хази Зарбалиев сегодня вечером утонул в озере, сообщает АПА.
Его тело извлечено из воды сотрудниками водолазно-поисковой группы МЧС и передано семье.
По данному факту прокуратурой Исмаиллинского района проводится расследование.
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