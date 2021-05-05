Излечившимся от COVID-19 может не прийти СМС-сообщение

В Азербайджане излечившийся от коронавируса COVİD-19 пациент, который отказался от наблюдения участкового врача, может не получить SMS по окончании 14-дневного карантинного периода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Было отмечено, что пациент с коронавирусом, которому назначают лечение в медицинском учреждении, тоже не получает SMS.

Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Нурлан Алиев сообщил, что если человек, указанный в качестве активного больного коронавирусом в приложении E-Təbib, покинет место проживания, то он будет привлечен к ответственности.

"Гражданин числится на портале с момента регистрации в качестве активного больного коронавирусом. Только по истечении 14-дневного карантина с учетом состояния здоровья его имя удаляется с портала", - добавил Алиев.