Азербайджан экстрадировал в Россию находящегося в розыске мужчину.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, с 01.10.2016 по 13.12.2017 гражданин России Аскеров Эльдар Исмаил оглу изготовил большое количество алкогольной продукции, которая подлежала акцизной маркировке. Подозревается, что изготовленную продукцию он был намерен реализовать без данной маркировки.

Э.Аскеров был передан российским правоохранительным органам сегодня в сопровождении специальной колонны Пенитенциарной службы Минюста на основании запроса Генпрокуратуры Российской Федерации.