Объявлено время праздничного намаза в Азербайджане

"13 и 14 мая официально объявлены праздничными днями Рамазана. Молитва, совершаемая в день праздника Рамазан, не входит в число обязательных молитв по шариату. Это мустахаб-намаз".

Об этом АПА сообщил заместитель председателя Управления Мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев, передает Day.Az.

По его словам, если люди собираются вместе и совершают эту молитву, это богоугодное деяние: "Но из-за пандемии существует запрет на массовые собрания. Все массовые церемонии запрещены, в том числе свадьбы, похороны. Общественность обратилась к соответствующим органам для того, чтобы были созданы условия для совершения пятничных молитв в мечетях с условием соблюдения дистанции и других правил. Но из-за решения TƏBIB, принятого на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, не рекомендуется совершать коллективные молитвы. В Коране говорится, и наш Пророк предписал, что если есть опасность заболевания, люди должны защищаться. Мы также должны поддержать этот вопрос. Мы думаем, что пока нет условий для совершения коллективных молитв в мечетях, надеемся, что это временное явление. Мы надеемся, что пандемия скоро закончится, и у людей будет возможность молиться в мечетях. В настоящее время, поскольку пандемия продолжается, люди могут совершить 2 раката праздничной молитвы дома вместе с членами семьи. В месяц Рамазан в связи с ифтаром мы рекомендовали людям оказать помощь нуждающимся семьям в виде денег или еды. Поскольку праздничная молитва также является мустахабом, нет поводов для беспокойства, можно совершить молитву в одиночку, можно и с членами семьи".

Ф.Нуруллаев отметил, что в шариате предписана выплата закят аль-фитра в праздничный вечер: "У кого есть возможность, дает закят нуждающимся семьям. Желающие могут совершить праздничную молитву в праздник Рамазан 13 мая до наступления времени молитвы Зохр".