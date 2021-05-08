Государственное морское агентство предупредили о сильном ветре

В Национальный центр по опознанию судов и слежению за ними с дальнего расстояния Государственного морского агентства при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана поступило предупреждение об ухудшении погоды, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на агентство.

С завтрашнего вечера в Среднем Каспии ожидается усиление скорости юго-западного ветра до 15-18 м/с, временами с порывами до 20-23 м/с, а 10 мая скорость северо-западного ветра будет достигать 18-23 м/с, временами 25-30 м/с, в открытом море - до 32 м/с. Высота волн составит 2-3 метра, затем - до 3,5-5,5 метров.

В связи с этим опытные капитаны Национального центра госагентства проинформируют владельцев судов, портовых капитанов, инспекторов контроля портов о проведении определенных работ.

Кроме того, суда будут отведены в безопасное место, будут приняты меры по разрешению на движение, прибытие и отплытие судов в/из портов, ограничению движения и закрытию портов.

Структуры, которым принадлежат нефтегазовые платформы в море, будут проинформированы об ухудшении погоды.