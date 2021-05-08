https://news.day.az/society/1341349.html В Азербайджане в связи с праздником Рамазан досрочно завершилась выплата пенсий за май
В Азербайджане в связи с праздником Рамазан досрочно завершилась выплата пенсий за май
Государственный фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана досрочно завершил выплату пенсий за май в связи с наступающим праздником Рамазан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство, выплата всех пенсий в стране, в том числе выплата льготных пенсий, полностью завершена.
Граждане могут получить пенсию в банкоматах соответствующих банков с помощью выданных им карт.
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