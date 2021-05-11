В Азербайджане выпал снег

В последний месяц весны в селе Сарибаш Гахского района выпал снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, с вечера 9 мая в северо-западной части Азербайджана наблюдалась нестабильная погода.

В районе была ветреная погода с дождем, температура понизилась. Ночью в горах выпал снег.

Следует отметить, что село Сарибаш находится на высоте 1700 метров над уровнем моря.