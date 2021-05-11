https://news.day.az/society/1341899.html В Азербайджане выпал снег
В Азербайджане выпал снег
В последний месяц весны в селе Сарибаш Гахского района выпал снег.
Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, с вечера 9 мая в северо-западной части Азербайджана наблюдалась нестабильная погода.
В районе была ветреная погода с дождем, температура понизилась. Ночью в горах выпал снег.
Следует отметить, что село Сарибаш находится на высоте 1700 метров над уровнем моря.
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