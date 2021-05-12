В Гедабеке два мирных жителя подорвались на мине

В прокуратуру Гедабекского района поступила информация о том, что 11 мая примерно в 17 часов 2 мирных жителя подорвались на мине территории ГГедабекского района на границе с Арменией.

Как сообщили АПА в районной прокуратуре, в ходе разбирательства выяснилось, что жители Гедабекского района - Кямран Намазов (1995 г.р.) и Саддам Насибов (1994 г.р.) подорвались на мине на указанной местности при проведении сельскохозяйственных работ, в результате происшествия К.Намазов получил тяжелое ранение, а С.Насибов - травмы различной степени тяжести.

По факту в прокуратуре Гедабекского района проводится расследование.