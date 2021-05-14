В Азербайджане пропал студент

Пропал студент 3-го курса факультета энергетики и автоматики Азербайджанского Технического университета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, житель Шабранского района Гусейнов Илькин Салех оглу пропал 11 мая, когда ехал из Баку в Шабран.

Отец С.Гусейнова сообщил АПА, что в последний раз Илькин связывался с ними 11 мая в 14:40, после чего они не получали от него никаких известий:

"В последний раз Илькин разговаривал с бабушкой 11 мая в 14:40 по дороге из Баку в Шабран, и сказал, что находится недалеко от святыни Хызыр Зинда на территории Сиязянского района. Больше он не звонил".

Последний раз Илькин Гусейнов участвовал в онлайн-занятиях 8 мая, сообщили в АЗТУ. Полиция ведет расследование по данному факту.

Тех, кто видел Илькина Гусейнова, просят позвонить по номеру 050 479 11 08.