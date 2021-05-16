В Баку возбуждено уголовное дело в связи со смертью женщины

Мужчина привлечен к ответственности в связи со смертью женщины, на голову которой упал лист железа.

Как сообщает Day.Az, расследование уголовного дела уже завершено. Гусейнов Джавид Хасрат оглу привлечен к ответственности в качестве обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Насиминский районный суд.

Дело будет рассматривать судья Солмаз Мустафаева.

Инцидент произошел 7 марта этого года.Так, на голову Нематовой Шафаг Магеррам гызы (1987 года рождения)из-за сильного ветра упал лист железа, установленный во время ремонтных работ в главном здании Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Прокуратура Насиминского района возбудила уголовное дело по статье 314.2 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия).