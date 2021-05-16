https://news.day.az/society/1343085.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 4 455, вторую дозу получили 13 168 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 1 795 049, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 030 831, вторую дозу получили 764 218 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре